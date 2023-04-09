Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in En Büyük Çölündeki Yolun Kumla Kaplanmasını Ottan Yapılmış Izgaralar Önleyecek

Güncel Haberler

Çin'in kuzeybatındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan, ülkenin en büyük çölü Taklamakan'da işçiler, henüz inşa halindeki yol boyunca ottan yapılmış ızgaralar döşüyor.

Çin'in kuzeybatındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan, ülkenin en büyük çölü Taklamakan'da işçiler, henüz inşa halindeki yol boyunca ottan yapılmış ızgaralar döşüyor.

İşçiler böylelikle, sürüklenen kum tepelerini sabit ya da yarı sabit kumlu araziye dönüştürüyor.

Her bir ottan yapılmış ızgaranın büyüklüğü yaklaşık bir metrekare.

Ottan yapılmış ızgaralar, yolun iki tarafında yeşil bir koridor oluşturuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Uygur Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title