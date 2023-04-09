Çin'in En Büyük Çölündeki Yolun Kumla Kaplanmasını Ottan Yapılmış Izgaralar Önleyecek

Çin'in kuzeybatındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan, ülkenin en büyük çölü Taklamakan'da işçiler, henüz inşa halindeki yol boyunca ottan yapılmış ızgaralar döşüyor.

Çin'in kuzeybatındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan, ülkenin en büyük çölü Taklamakan'da işçiler, henüz inşa halindeki yol boyunca ottan yapılmış ızgaralar döşüyor.

İşçiler böylelikle, sürüklenen kum tepelerini sabit ya da yarı sabit kumlu araziye dönüştürüyor.

Her bir ottan yapılmış ızgaranın büyüklüğü yaklaşık bir metrekare.

Ottan yapılmış ızgaralar, yolun iki tarafında yeşil bir koridor oluşturuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.

(XHTV)