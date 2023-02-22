Çin'in En Büyük Çölü Muhtemelen 300.000 Yıl Önce Oluştu

URUMQİ, 22 Şubat (Xinhua) -- Son bilimsel bulgulara göre, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan ve ülkenin en büyük çölü olan Taklimakan Çölü 300.000 yıl önce oluşmuş olabilir.

URUMQİ, 22 Şubat (Xinhua) -- Son bilimsel bulgulara göre, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan ve ülkenin en büyük çölü olan Taklimakan Çölü 300.000 yıl önce oluşmuş olabilir.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Xinjiang Ekoloji ve Coğrafya Enstitüsü Başkanı Zhang Yuanming Salı günü düzenlediği basın toplantısında söz konusu keşfin, Xinjiang'da sürmekte olan ve büyük başarılar elde edilen üçüncü bilimsel araştırma sırasında Çinli araştırma görevlileri tarafından yapıldığını söyledi.

Bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi, Tianshan Dağları ve çevresindeki bölgeleri, bölgedeki bir nehir havzasında yöreye özgü yeni bir gammaridea türü keşfedilmesine dayanarak dünyanın ilk soğuk su canlılarının kaynağı olarak tanımladı.

Zhang, bilimsel araştırma sırasında ilk kez Çin'de kaydedilen 39 asalak doğal düşman böceği ile iki yeni yosun türünün de keşfedildiğini ifade etti.

Zhang, Xinjiang'da bulunan insansız bölgelerdeki ekosistemler için de, insansız hava araçları, uydular ve Nesnelerin İnterneti teknolojisinin entegrasyonuyla toplam 26 yeni otomatik izleme alanının inşa edildiğini belirtti.

Xinjiang'daki üçüncü bilimsel araştırma, Aralık 2021'de başlatılmıştı.