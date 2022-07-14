Çin'in En Büyük Çiçek Pazarı Canlı Bir Gece Ekonomisi Yarattı - Haberler

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Çin'in En Büyük Çiçek Pazarı Canlı Bir Gece Ekonomisi Yarattı

Xinhua - Güncel
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Çin'in En Büyük Çiçek Pazarı Canlı Bir Gece Ekonomisi Yarattı

KUNMİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan ve gerek ticaret hacmi gerek ihracat değeri açısından aralıksız 23 yıldır Çin'in en büyük yeni toplanmış çiçek pazarı olan Dounan, Asya'nın da en büyük yeni toplanmış çiçek pazarı haline geldi.

KUNMİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan ve gerek ticaret hacmi gerek ihracat değeri açısından aralıksız 23 yıldır Çin'in en büyük yeni toplanmış çiçek pazarı olan Dounan, Asya'nın da en büyük yeni toplanmış çiçek pazarı haline geldi. Pazar, çiçek tüketimi, turizm ve kültürel deneyim eşliğinde son yıllarda canlı bir gece ekonomisi yarattı.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Kunming Dounan Çiçek Pazarı'nı gece gezen insanlar, 12 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Kunming Dounan Çiçek Pazarı'nı gece gezen insanlar, 12 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Kunming Dounan Çiçek Pazarı'nı gece gezen çocuklar, 12 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Kunming Dounan Çiçek Pazarı'nda gece çiçek sepeti yapan bir dükkan sahibi görülüyor, 12 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Kunming Dounan Çiçek Pazarı'nı gece gezen insanlar, 12 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Kunming İhracat Asya Güncel Haberler

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