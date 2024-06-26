Çin'in en büyük açık deniz ham petrol üretim üssünde yeni bir kuyu tamamlandı

TİANJİN, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in en büyük açık deniz ham petrol üretim üssü olan Bohai Petrol Sahası'nda 6.088 metre derinliğindeki yeni bir kuyunun sondaj işlemleri tamamlandı.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) Tianjin şubesinden Salı günü yapılan açıklamaya göre Bohai 19-6 D1 adlı kuyu, Bohai Denizi'nde 100 milyar metreküpü aşkın doğrulanmış rezerve sahip ilk doğalgaz sahası olan Bozhong 19-6 Kondensat Doğalgaz Sahası'ndan petrol ve doğalgaz çıkarılmasında kullanılacak.

Petrol sondaj sektöründe, derinliği 6.000 metreyi aşan kuyular süper derin kuyu olarak sınıflandırılıyor. Bu kuyular, derin deniz petrol ve doğalgaz kaynaklarının çıkarılması ve Dünya'nın derin katmanlarının araştırılmasında temel önemdeki araçlar olarak hizmet veriyor.

180 santigrat dereceyi aşan sıcaklık ve 56 megapaskal maksimum kuyu dibi basıncı gibi zorlayıcı jeolojik koşullar, bu kuyuların sondajında zorluk çıtasını yükseltiyor. Kuyunun inşaatında çalışan personel ayrıca, sondaj sırasında birçok çatlağın bulunduğu iki yeraltı dağını delip geçmek durumunda kaldı.

Bohai Petrol Sahası an itibarıyla Bozhong 19-6 Kondensat Doğalgaz Sahası ve Bozhong 26-6 Petrol Sahası'nın birinci aşama projeleri olan iki mega projenin inşasını sürdürüyor. Söz konusu iki projenin, tamamlandıklarında 10 milyon nüfusa sahip bir kentin bir yıllık temel enerji ihtiyacını karşılaması bekleniyor.