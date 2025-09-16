Çin'in En Büyük 500 Şirketi, Ar-Ge Harcamalarında Rekor Bir Artış Gösterdi

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'in en büyük 500 işletmesi, 2024'te araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarında istikrarlı artış kaydetti. Şirketlerin ortalama Ar-Ge yoğunluğu üst üste sekizinci yılda da yükseldi.

Çin İşletmeler Konfederasyonu ve Çin İşletme Yöneticileri Derneği tarafından pazartesi günü açıklanan 2025 şirket derecelendirme raporuna göre listede yer alan şirketlerin ortalama Ar-Ge yoğunluğu, 2024'te yüzde 1,95 ile rekor seviyeye ulaştı.

Şirketleri, 2024 yılındaki işletme gelirleri temel alınarak derecelendirildi. Geçen yıl listeye giriş eşiği, bir önceki yıla göre 579 milyon yuanlık artışla 47,96 milyar yuana (yaklaşık 6,75 milyar ABD doları) yükseldi.

Çin'in en büyük 500 şirketi arasında 267 işletme, 100 milyar yuanın üzerinde gelir bildirirken, bu oran listedeki şirketlerin yüzde 53,4'üne karşılık geliyor.

Söz konusu listede yer alan şirketlerin toplam işletme gelirleri 2024 yılında 110,15 trilyon yuan olarak gerçekleşerek büyüme eğilimini sürdürdü.