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Çin'in En Büyük 500 Şirketi 2021'de Hızlı Kar Artışı Kaydetti

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Çin'in En Büyük 500 Şirketi 2021'de Hızlı Kar Artışı Kaydetti

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'de bir sektör kuruluşunun Salı günü yayınladığı rapora göre, Çin'in en büyük 500 şirketi 2021 yılında gelir ve karlarında hızlı büyüme bildirdi.

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'de bir sektör kuruluşunun Salı günü yayınladığı rapora göre, Çin'in en büyük 500 şirketi 2021 yılında gelir ve karlarında hızlı büyüme bildirdi. Çin'de 2022 yılının en büyük 500 şirketi listesi, Çin Şirketler Konfederasyonu ve Çin Şirket Yöneticileri Birliği tarafından yayınlandı. En büyük 500 şirket 2021 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,08 artışla 102,48 trilyon yuan (14,83 trilyon ABD doları) birleşik gelir elde etti ve ilk kez 100 trilyon yuan eşiğini geçti. Söz konusu şirketlerin net karı geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,63 artışla 4,46 trilyon yuan oldu. Büyüme, 2020'de kaydedilen yüzde 4,59'a göre hızlandı. 2021 yılında faaliyet geliri 2,97 trilyon yuan olan Çin Devlet Elektrik Şebekesi Şirketi listede ilk sırada yer alırken, onu Çin Ulusal Petrol Şirketi ve Çin Petrokimya Şirketi izledi. Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) şirketlerin gündeminin üst sırasında yer aldı. Ar-Ge harcamaları 1,45 trilyon yuana çıkarken, Ar-Ge yoğunluğu oranı, bir önceki yıla kıyasla 0,04 yüzde puan artışla yüzde 1,81'e ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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