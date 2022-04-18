Çin'in Emlak Yatırımları Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 0,7 Arttı
Xinhua - Güncel
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, 2022'nin ilk çeyreğinde ülkenin emlak geliştirme yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 oranında arttı.
BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Pazartesi günü yayınlanan veriler, bu dönem boyunca emlak yatırımlarının 2,78 trilyon yuan (yaklaşık 435,44 milyar ABD doları) civarında olduğunu gösterdi. Ocak-Mart döneminde konut binalarına yapılan yatırım geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 oranında artarak yaklaşık 2,08 trilyon yuana çıktı.
Xinhua / Güncel