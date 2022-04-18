Çin'in Emlak Yatırımları Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 0,7 Arttı - Haberler

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Çin'in Emlak Yatırımları Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 0,7 Arttı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Emlak Yatırımları Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 0,7 Arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, 2022'nin ilk çeyreğinde ülkenin emlak geliştirme yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 oranında arttı.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Pazartesi günü yayınlanan veriler, bu dönem boyunca emlak yatırımlarının 2,78 trilyon yuan (yaklaşık 435,44 milyar ABD doları) civarında olduğunu gösterdi. Ocak-Mart döneminde konut binalarına yapılan yatırım geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 oranında artarak yaklaşık 2,08 trilyon yuana çıktı.

Çin'in Emlak Yatırımları Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 0,7 Arttı

Xinhua / Güncel

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