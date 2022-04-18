Çin'in Emlak Yatırımları Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 0,7 Arttı

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Pazartesi günü yayınlanan veriler, bu dönem boyunca emlak yatırımlarının 2,78 trilyon yuan (yaklaşık 435,44 milyar ABD doları) civarında olduğunu gösterdi. Ocak-Mart döneminde konut binalarına yapılan yatırım geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 oranında artarak yaklaşık 2,08 trilyon yuana çıktı.

Xinhua / Güncel