Çin'in, Elektronik Bilişim İmalatı Sektörüne Yönelik Yatırımları Yüzde 17,3 Arttı

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in elektronik bilişim imalatı sektöründeki sabit varlık yatırımı 2023'ün ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artış gösterdi.

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in elektronik bilişim imalatı sektöründeki sabit varlık yatırımı 2023'ün ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artış gösterdi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre sektördeki büyüme oranı, tüm sektörlerin 7,3 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

Çin'in elektronik bilişim imalatı iki aylık dönemde hafifçe daralırken, sektördeki büyük firmaların katma değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azaldı.

Verilere göre sektördeki şirketlerin birleşik faaliyet gelirleri Ocak-Şubat döneminde yüzde 6,5 azalarak 1,99 trilyon yuan (yaklaşık 289,59 milyar ABD doları) olurken, toplam karları da aynı dönemde yüzde 77,1 düşüşle 17,06 milyar yuana geriledi.