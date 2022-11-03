Çin'in Elektronik Bilişim İmalatı Sektörü Güçlü Performans Bildirdi

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin elektronik bilişim imalat sektörünün bu yılın ilk üç çeyreğinde, üretim, ihracat, gelir ve yatırımda güçlü büyüme kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin elektronik bilişim imalat sektörünün bu yılın ilk üç çeyreğinde, üretim, ihracat, gelir ve yatırımda güçlü büyüme kaydettiğini gösterdi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, sektördeki büyük firmaların katma değeri bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,5 arttı ve bu artış diğer tüm sektörlerden 5,6 yüzde puan daha yüksek oldu.

Her birinin iş geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,76 milyon ABD doları) olan söz konusu firmaların toplam ihracat sevkiyatlarının değeri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 arttı ve Ocak-Ağustos dönemine kıyasla 0,2 yüzde puan daha yüksek oldu.

Aynı dönemde sektördeki şirketler, toplam faaliyet gelirlerinin bir yıl önceye kıyasla yüzde 8 artışla 11,04 trilyon yuana çıktığını gördüler.

Sektörün yatırımları da Ocak-Eylül döneminde hızlı arttı ve sabit varlık yatırımları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,9 yükselirken, diğer tüm sektörlerin 8,8 yüzde puan üstünde büyüme kaydetti.