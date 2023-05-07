Çin'in Elektronik Bilişim İmalatı Mart'ta Genişlemeye Devam Etti

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in elektronik bilişim imalatı Mart ayında istikrarlı bir şekilde genişlemeye devam etti ve sektördeki büyük firmaların katma değeri yıllık bazda yüzde 1,2 arttı.

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in elektronik bilişim imalatı Mart ayında istikrarlı bir şekilde genişlemeye devam etti ve sektördeki büyük firmaların katma değeri yıllık bazda yüzde 1,2 arttı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre Ocak'tan Mart ayına kadar, elektronik bilişim imalatı yapan başlıca şirketlerin katma değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azaldı.

Bu düşüş, Ocak-Şubat dönemindeki yüzde 2,6'lık daralmaya kıyasla daha düşük oldu.

Verilere göre cep telefonu üretimi ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle 331 milyon adede gerilerken, mikroçip üretimi yüzde 14,8 daralarak 72,2 milyar adede düştü.