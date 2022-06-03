Çin'in Elektronik Bilişim İmalat Sektörü İstikrarlı Şekilde Büyüdü - Haberler

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Çin'in Elektronik Bilişim İmalat Sektörü İstikrarlı Şekilde Büyüdü

Xinhua - Güncel
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Çin'in Elektronik Bilişim İmalat Sektörü İstikrarlı Şekilde Büyüdü

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, ülkenin elektronik bilişim imalat sektörü 2022 yılının ilk dört ayında istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, ülkenin elektronik bilişim imalat sektörü 2022 yılının ilk dört ayında istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti. Yıllık işletme geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 3 milyon ABD doları) olan elektronik bilişim üreticilerinin katma değeri bu dönemde geçen yıla kıyasla yüzde 10,7 arttı.

Bakanlık, büyüme oranının ilk çeyrekte kaydedilen yüzde 12,7'lik artışın altında kaldığını kaydetti. Ocak-Nisan döneminde cep telefonu üretimi geçen yıla göre yüzde 1,3'lük düşüşle 480 milyon adede geriledi. Bu üretimin 370 milyonu akıllı telefondu. Mikrobilgisayar ekipmanı üretimi de bir yıl öncesine kıyasla yüzde 2,8 düşüşle 140 milyon adet oldu. Veriler elektronik bilişim imalat sektörünün ilk dört ayda toplam karda geçen seneye göre yüzde 2,9 düşüşle 189,8 milyar yuan olduğunu da gösterdi. Sektörün işletme geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla 4,48 trilyon yuana çıktı.

Xinhua / Güncel

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