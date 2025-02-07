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Çin'in Elektronik Bilgi Üretim Sektöründe Büyüme Beklentisi

Çin'in Elektronik Bilgi Üretim Sektöründe Büyüme Beklentisi
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Çin'in elektronik bilgi üretim sektöründe 2024 yılında büyük firmaların katma değeri, bir önceki yıla göre yüzde 11,8 artış göstererek kayda değer bir büyüme sağladı. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, sektör gelirleri de yüzde 7,3 artışla 16,19 trilyon yuana ulaştı.

BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin'in elektronik bilgi üretim sektöründe faaliyet gösteren büyük firmaların katma değeri 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,8 artarak güçlü bir büyüme kaydetti.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın perşembe günü açıkladığı verilere göre, sektördeki büyük firmaların toplam faaliyet gelirleri 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,3 artarak 16,19 trilyon yuana (yaklaşık 2,26 trilyon ABD doları) yükseldi.

Veriler, söz konusu dönem boyunca bu şirketlerin birleşik karlarının yıllık yüzde 3,4 artışla 640,8 milyar yuana yükseldiğini ortaya koydu.

Ana ürünler arasında yer alan cep telefonu 2024 yılında 1,67 milyar üretilerek yıllık bazda yüzde 7,8'lik bir artış gösterdi. Akıllı telefon üretimi ise 1,25 milyar adede ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 8,2 büyüme kaydetti.

Çin'deki büyük elektronik bilgi üreticileri, her biri en az 20 milyon yuan yıllık ana iş gelirine sahip şirketlerden oluşuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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