Çin'in Elektrikli Otomobilleri ve Scooter'ları Küba Sokaklarında Boy Gösteriyor

Küba'da binlerce insan, adanın ulaşım sistemine ağır bir darbe indiren yakıt kıtlığı ve sıkılaşan ABD ekonomik yaptırımları nedeniyle Çin'in elektrikli otomobillerini ve scooter'larını kullanmaya başladı.

Küba'da binlerce insan, adanın ulaşım sistemine ağır bir darbe indiren yakıt kıtlığı ve sıkılaşan ABD ekonomik yaptırımları nedeniyle Çin'in elektrikli otomobillerini ve scooter'larını kullanmaya başladı.

Elektrikli araçların varlığını artırmak için Çinli Tianjin Dongxing Sanayi ve Ticaret Grubu, Küba'nın devlete ait işletmesi Minerva ile birlikte Karayip Elektrikli Araçlar (VEDCA) ortak girişimini kurdu adanın pazarını hızla ele geçirdi.

Resmi istatistikler, Mart 2019'dan bu yana VEDCA'nın 6 milyon ABD dolarına ulaşan satışlarla 2.500 elektrikli scooter, 1.500 elektrikli üç tekerlekli bisiklet ve diğer ürünler ürettiğini gösterdi.

SES 1 (Çince): WEİ YUNPU, Tianjin Dongxing Sanayi ve Ticaret Grubu Başkanı

"Bisiklet ürettikten sonra tüketicinin elektrikli araçlara olan talebinin artmasıyla birlikte elektrikli araç üretmeye başladık. En başta iki tekerlekli elektrikli araçlar yaptık, ancak sonra Kübalıların ihtiyaçlarını karşılamak için üç ve dört tekerlekli elektrikli araçlar üretmeye başladık. Gelecekte yaşlılar için araçların yanı sıra farklı dört tekerlekli elektrikli otomobil modelleri de üretmeyi planlıyoruz."

SES 2 (İspanyolca): JULIO OSCAR PEREZ, VEDCA Genel Müdürü

"Bu, alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla Küba'daki hareketliliğin artmasına yardımcı oluyor. Küba, toplu taşıma ve yakıt mevcudiyetiyle ilgili sorunlarla karşı karşıya bulunuyor."

2023'te ortak girişim, 500 adet dört tekerlekli hareketli scooter montajına başlamaya ek olarak üretimi 10.000 elektrikli scooter ve 10.000 elektrikli üç tekerlekli bisiklete çıkarmayı planlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Havana'dan bildiriyor.(XHTV)