Çin'in Elektrikli Araçları Dünya Kupası'nda Göz Kamaştırıyor

Halen devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, 888'i tamamen elektrikli araçlardan oluşan 3.000'i aşkın Çin tasarımı otobüs, Katar caddelerinde servis hizmeti veriyor.

Halen devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, 888'i tamamen elektrikli araçlardan oluşan 3.000'i aşkın Çin tasarımı otobüs, Katar caddelerinde servis hizmeti veriyor.

Bu, büyük bir uluslararası spor organizasyonunda Çin'in çevre dostu otobüslerinin ilk geniş ölçekli kullanımı olarak öne çıkıyor.

Servis otobüsü tedarik şirketlerinden biri de Higer Otobüs Limited Şirketi.

SES 1 (Çince): TANG CHAOQUN, Higer Otobüs Limited Şirketinin Katar bürosunun Pazarlama Müdürü:

"Dünya Kupası'nda bu kez hizmet veren araçlardan bazıları Higer ve yerel ortakları tarafından yerel fabrikalarda tamamlandı. Yerelleştirme sadece yerel istihdamı artırmakla ve yerel oto sanayisinin üretim kapasitesini yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda Çinli şirketlerin yerel pazara daha iyi entegre olarak Çinli otobüs markalarının uluslararası varlığını da pekiştiriyor."

Yüksek kaliteye sahip otobüsler Katar'daki kullanıcıların takdirini kazandı.

SES 2 (İngilizce): 2022 Dünya Kupası'nda görevli otobüs şoförü:

"Higer otobüsler çok iyi, otomatik ve iyi durumda. Her şeyiyle, sıfır şikayet, çok iyi iş."

SES 3 (İngilizce): İspanyol futbol taraftarı:

"Oldukça iyi, oldukça rahat. Bizim hoşumuza gitti. Bizi stadyuma taşıyor. Oldukça güvenli, hoşumuza gitti."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Doha'dan bildiriyor.(XHTV)