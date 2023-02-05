Çin'in Elektrikli Araçları 2023 İsveç Ecarexpo'da Büyük İlgi Gördü
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STOCKHOLM, 5 Şubat (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'de Cuma günü başlayan 2023 İsveç eCarExpo'da Çin üretimi elektrikli araçlar büyük beğeni topladı.
STOCKHOLM, 5 Şubat (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'de Cuma günü başlayan 2023 İsveç eCarExpo'da Çin üretimi elektrikli araçlar büyük beğeni topladı. Yaklaşık 80 katılımcı, 3 gün sürecek etkinlikte en yeni ürünlerini tanıtma fırsatı bulacak.
İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen 2023 İsveç eCarExpo'da, XPENG'in elektrikli aracını inceleyen ziyaretçiler, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel