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Çin'in Elektrikli Araçları 2023 İsveç Ecarexpo'da Büyük İlgi Gördü

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Çin'in Elektrikli Araçları 2023 İsveç Ecarexpo'da Büyük İlgi Gördü

STOCKHOLM, 5 Şubat (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'de Cuma günü başlayan 2023 İsveç eCarExpo'da Çin üretimi elektrikli araçlar büyük beğeni topladı.

Çin'in Elektrikli Araçları 2023 İsveç Ecarexpo'da Büyük İlgi Gördüİsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen 2023 İsveç eCarExpo'da, Hongqi'nin elektrikli aracını inceleyen ziyaretçiler, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua)

STOCKHOLM, 5 Şubat (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'de Cuma günü başlayan 2023 İsveç eCarExpo'da Çin üretimi elektrikli araçlar büyük beğeni topladı. Yaklaşık 80 katılımcı, 3 gün sürecek etkinlikte en yeni ürünlerini tanıtma fırsatı bulacak.

Çin'in Elektrikli Araçları 2023 İsveç Ecarexpo'da Büyük İlgi Gördüİsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen 2023 İsveç eCarExpo'da, Aiways'in elektrikli aracını inceleyen ziyaretçiler, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua)

Çin'in Elektrikli Araçları 2023 İsveç Ecarexpo'da Büyük İlgi Gördüİsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen 2023 İsveç eCarExpo'da, BYD'nin elektrikli aracını inceleyen ziyaretçiler, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua)

Çin'in Elektrikli Araçları 2023 İsveç Ecarexpo'da Büyük İlgi Gördü

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen 2023 İsveç eCarExpo'da, XPENG'in elektrikli aracını inceleyen ziyaretçiler, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Stockholm İsveç Güncel Haberler

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