Çin'in Elektrikli Araçları 2023 İsveç Ecarexpo'da Büyük İlgi Gördü Güncel Haberler STOCKHOLM, 5 Şubat (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'de Cuma günü başlayan 2023 İsveç eCarExpo'da Çin üretimi elektrikli araçlar büyük beğeni topladı. İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen 2023 İsveç eCarExpo'da, Hongqi'nin elektrikli aracını inceleyen ziyaretçiler, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua) STOCKHOLM, 5 Şubat (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'de Cuma günü başlayan 2023 İsveç eCarExpo'da Çin üretimi elektrikli araçlar büyük beğeni topladı. Yaklaşık 80 katılımcı, 3 gün sürecek etkinlikte en yeni ürünlerini tanıtma fırsatı bulacak. İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen 2023 İsveç eCarExpo'da, Aiways'in elektrikli aracını inceleyen ziyaretçiler, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua) İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen 2023 İsveç eCarExpo'da, BYD'nin elektrikli aracını inceleyen ziyaretçiler, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua) İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen 2023 İsveç eCarExpo'da, XPENG'in elektrikli aracını inceleyen ziyaretçiler, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Stockholm İsveç Güncel Haberler

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