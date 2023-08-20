Çin'in Elektrik Üretimi Temmuz'da Yüzde 3,6 Arttı

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in elektrik üretimi, Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,6 artarken, artış hızı Haziran ayına göre 0,8 yüzde puan genişledi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) resmi verilerine göre Temmuz ayında ülkenin günlük ortalama elektrik üretimi 27,3 milyar kilovat-saate ulaştı.

Verilere göre söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla, termal enerji üretimi yüzde 7,2, nükleer enerji üretimi yüzde 2,9, rüzgar enerjisi üretimi yüzde 25 ve güneş enerjisi üretimi yüzde 6,4 oranında artış gösterdi.

Öte yandan ülkenin hidroelektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 17,5 düştü, Haziran ayına göre ise 16,4 yüzde puan daraldı.

Ulusal İstatistik Bürosu'na göre ilk yedi ayda Çin'in elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artışla 5,01 trilyon kilovat-saate ulaştı.