Çin'in Elektrik Üretimi Temmuz Ayında Arttı

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü yayınladığı veriler, Çin'in elektrik üretiminin Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.5 artışla 805,9 milyar kilovat-saate yükseldiğini gösterdi. Veriler, Ocak-Temmuz döneminde toplam elektrik üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artarak 4,77 trilyon kilovat-saate ulaştığını da ortaya koydu. NBS verileri, ayrıntılara bakıldığında, termik enerji üretiminin Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 artarak Haziran ayındaki düşüşü tersine çevirdiğini ve hidroelektrik üretiminin bir yıl öncesine göre yüzde 2,4 arttığını gösterdi. Rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi üretimi geçen ay sırasıyla yüzde 5,7 ve yüzde 13 arttı ve nükleer enerji üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 azaldı.