Çin'in Elektrik Üretimi Nisan'da Artış Gösterdi

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de her biri yıllık en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2.84 milyon ABD doları) işletme cirosuna sahip sanayi kuruluşlarının ürettiği elektrik, Nisan ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.1 arttı.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de her biri yıllık en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2.84 milyon ABD doları) işletme cirosuna sahip sanayi kuruluşlarının ürettiği elektrik, Nisan ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.1 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre söz konusu işletmelerin Nisan ayındaki toplam elektrik üretimi 658,4 milyar kilovat saate ulaştı.

Termik enerji üretimi Nisan ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5, nükleer enerji üretimi ise bir yıl öncesine göre yüzde 5,7 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu verileri, rüzgar enerjisi üretiminin Nisan ayında yıllık yüzde 20,9, Mart ayına göre ise 20,7 yüzde puan arttığını gösterdi.

Güneş enerjisi üretimi geçen ay yıllık yüzde 3,3, hidroelektrik üretimi ise yüzde 25,9 azaldı.

Ulusal İstatistik Bürosu'na göre yılın ilk dört ayında toplam enerji üretimi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 2,73 trilyon kilovat saate ulaştı.