Çin'in Elektrik Üretimi Mart'ta Yüzde 0,2 Arttı - Haberler

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Çin'in Elektrik Üretimi Mart'ta Yüzde 0,2 Arttı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Elektrik Üretimi Mart'ta Yüzde 0,2 Arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verileri, Çin'in elektrik üretiminin bu yıl Mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 oranında artarak 670,2 milyar kilovat-saate ulaştığını gösterdi.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Pazartesi günü yayınlanan raporun ayrıntılarına göre, termik enerji üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında düşerken, hidroelektrik üretimi bir yıl öncesine göre yüzde 19,8 oranında arttı. Nükleer enerji üretimi yüzde 2,2, rüzgar enerjisi üretimi yüzde 23,8, güneş enerjisi üretimi de yüzde 16,8 oranında yükseldi. Çin'in elektrik üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 1,99 trilyon kilovat-saate çıktı.

Çin'in Elektrik Üretimi Mart'ta Yüzde 0,2 Arttı

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Enerji, Nisan, Güncel, Haberler

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