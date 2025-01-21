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Çin'in Elektrik Üretim Kapasitesi Yüzde 14,6 Arttı

Çin'in Elektrik Üretim Kapasitesi Yüzde 14,6 Arttı
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Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi, 2022'nin aralık ayı itibarıyla geçen yıla göre yüzde 14,6 artarak 3,35 milyar kilovata ulaştı. Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki artış dikkat çekti.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi geçen yılın aralık ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 artarak 3,35 milyar kilovata ulaştı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre büyük elektrik şirketlerinin elektrik tedarik projelerine yaptığı yatırım bir önceki yıla göre yüzde 12,1 artışla yaklaşık 1,17 trilyon yuana (162,99 milyar ABD doları) yükseldi. Elektrik şebekesi projelerine yapılan yatırım ise yüzde 15,3 artarak 608,3 milyar yuana ulaştı.

güneş enerjisi kapasitesi yüzde 48 artışla yaklaşık 790 milyon kilovata, rüzgar enerjisi kapasitesiyse yüzde 20,3 artarak yaklaşık 490 milyon kilovata yükseldi. Çin'in 2024 yılındaki güneş enerjisi üretim kapasitesi yüzde 45,2 artışla yaklaşık 890 milyon kilovata, rüzgar enerjisi üretim kapasitesiyse yüzde 18 artışla yaklaşık 520 milyon kilovata çıktı.

Çin'in enerji dönüşümünde de önemli ilerlemeler kaydedildi. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve yönetim tarafından bu ayın başlarında yayımlanan bir belgeye göre Çin, 2025'ten 2027'ye kadar enerji sisteminin düzenleme kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Belgeye göre Çin, ülke genelinde yenilenebilir enerji kullanım oranının en az yüzde 90'a ulaşmasını sağlamak için üç yıl boyunca yılda 200 milyon kilovattan fazla yeni eklenen yenilenebilir enerjinin makul tüketim ve kullanımını desteklemeyi hedefliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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