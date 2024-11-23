Üye Girişi
Haberler

Çin'in Elektrik Üretim Kapasitesi Yüzde 14,5 Arttı

Çin'in Elektrik Üretim Kapasitesi Yüzde 14,5 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarıyla ekim sonu itibarıyla geçen yıla göre yüzde 14,5 artarak 3,19 milyar kilovata ulaştı. Yenilenebilir enerji alanındaki büyüme devam ediyor.

BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi ekim sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,5 artışla 3,19 milyar kilovata yükseldi.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre güneş enerjisi kapasitesi yüzde 48 artışla yaklaşık 790 milyon kilovata, rüzgar enerjisi kapasitesiyse yüzde 20,3 artarak yaklaşık 490 milyon kilovata yükseldi.

Ocak-ekim döneminde büyük enerji şirketleri, enerji tedarik projelerine bir önceki yıla göre yüzde 8,3'lük bir artışla 718,1 milyar yuan (99 milyar ABD doları) yatırım yaptı. Elektrik şebekesi projelerine yapılan yatırım ise yüzde 20,7 gibi önemli bir artış göstererek 450,2 milyar yuana ulaştı.

Çin'in yenilenebilir enerji alanındaki büyümesi, rekorlar kırmaya devam ediyor. 2024'ün ilk üç çeyreğinde, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi için eklenen 200 milyon kilovatın üzerindeki yeni kurulu kapasite, toplam yeni kurulu kapasitenin yüzde 80'inden fazlasını teşkil ediyor.

Çin, dünyanın en sistematik ve kapsamlı karbon emisyonu azaltma politikası çerçevesini oluşturarak enerji dönüşümünde önemli başarılar elde etti. Rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu kapasitesi, ülkenin uluslararası alanda taahhüt ettiği hedeflere planlanandan 6 yıldan fazla bir süre önce ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
20 bin öğretmenin ataması yapıldı

Eğitim camiasına yeni öğretmenler katıldı

 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı

 İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi

Terör örgütünün acımasızlığının en net kanıtı! Küçük çocuk hain saldırıda bu hale geldi
Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı

Yerine kayyum atanan belediye başkanı gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

23-24 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 24 Kasım Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Bodrumspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bodrumspor Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bodrumspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bodrumspor Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 24-25 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Esenyurt, Maltepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 24-25 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.