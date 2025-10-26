Haberler

Çin'in Elektrik Üretim Kapasitesi 2025'te Yüzde 17,5 Artacak

Güncelleme:
Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi, 2025'in sonuna kadar 3,72 milyar kilovata ulaşacak. Güneş enerjisi kapasitesi yüzde 45,7, rüzgar enerjisi kapasitesi ise yüzde 21,3 artış gösterdi. Enerji projelerine yapılan yatırımlar da artışta.

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi, 2025'in eylül ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,5 artarak 3,72 milyar kilovata ulaştı.

Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, güneş enerjisi üretim kapasitesi ise geçen ayın sonu itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,7 artışla 1,13 milyar kilovata yükseldi.

Aynı dönemde rüzgar enerjisi üretim kapasitesi de yıllık bazda yüzde 21,3 artış göstererek yaklaşık 582 milyon kilovat seviyesine ulaştı.

Çin'in önde gelen enerji şirketleri, 2025'in ilk dokuz ayında enerji üretim projelerine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artışla 598,7 milyar yuan (yaklaşık 84,4 milyar ABD doları) yatırım yaptı.

Elektrik şebekesi projelerine yapılan yatırımlar ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 9,9 artışla 437,8 milyar yuan olarak kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
