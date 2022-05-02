Çin'in Elektrik Tüketiminin 2022'de Yüzde 5 İla 6 Arasında Artması Bekleniyor - Haberler

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Çin'in Elektrik Tüketiminin 2022'de Yüzde 5 İla 6 Arasında Artması Bekleniyor

Xinhua - Güncel
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Çin'in Elektrik Tüketiminin 2022'de Yüzde 5 İla 6 Arasında Artması Bekleniyor

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Elektrik Konseyi'nin raporuna göre, ülkenin elektrik tüketiminin 2022'de yüzde 5 ila 6 arasında artması bekleniyor.

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Elektrik Konseyi'nin raporuna göre, ülkenin elektrik tüketiminin 2022'de yüzde 5 ila 6 arasında artması bekleniyor. Raporda, yurtiçi ve dışındaki Kovid-19 salgını, uluslararası durumlar, yaz ve kış aylarındaki sıcaklıklar gibi belirsizliklerin ülkenin elektrik tüketimini etkileyeceği belirtildi. Ülkede Kovid-19 vakalarının zaman zaman artması nedeniyle, Nisan ayında elektrik tüketiminin büyüme oranının Mart ayından daha düşük olması öngörülüyor. Ancak salgın kademeli olarak kontrol altına alındığından, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik tüketiminin artması muhtemel görünüyor. Ülkenin elektrik tüketiminin yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 ila 4,5 oranında artacağı tahmin ediliyor. Rapora göre, Kovid-19'un yılın ikinci yarısında ekonomiyi daha az etkilemesi durumunda, büyüme yanlısı önlemlerin uygulanması ve düşük baz etkisi ile elektrik tüketiminin yılın ikinci yarısında ilk yarıya göre daha hızlı artması bekleniyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Mayıs, Mart, Güncel, Haberler

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