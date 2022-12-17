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Çin'in Elektrik Kullanımı İlk 11 Ayda Yüzde 3,5 Arttı

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Çin'in Elektrik Kullanımı İlk 11 Ayda Yüzde 3,5 Arttı

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Resmi verilere göre ekonomik faaliyetlerin temel bir göstergesi olan Çin'in elektrik tüketimi 2022'nin ilk 11 ayında istikrarlı büyüme gösterdi.

Çin'in Elektrik Kullanımı İlk 11 Ayda Yüzde 3,5 ArttıHavadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin'de bir rüzgar türbinini inceleyen teknisyenler görülüyor, 13 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Resmi verilere göre ekonomik faaliyetlerin temel bir göstergesi olan Çin'in elektrik tüketimi 2022'nin ilk 11 ayında istikrarlı büyüme gösterdi.

Ulusal Enerji İdaresi'nin verdiği bilgilere göre elektrik kullanımı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla yaklaşık 7,86 trilyon kilovat-saate yükseldi.

Birincil sektörde elektrik tüketimi ilk 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7'lik büyüme sergiledi. İkincil ve üçüncül sektörlerin elektrik tüketimiyse sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 4,1 oranında arttı. Konut sakinlerinin elektrik tüketimiyse geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik bir artış gösterdi.

Sadece Kasım ayında Çin'deki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4'lük artışla 682,8 milyar kilovat-saat olarak ölçüldü.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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