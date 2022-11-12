Çin'in Ekspres Teslimat Şirketi Tarafından Koliler Nasıl Bir Hızla İşleniyor?

Çin'de Bekarlar Günü alışveriş festivali, çevrimiçi alışveriş yapanlar için bir karnaval anlamına geliyor.

Çin'de Bekarlar Günü alışveriş festivali, çevrimiçi alışveriş yapanlar için bir karnaval anlamına geliyor. Genellikle Ekim ayının sonlarında başlayan etkinlik 11 Kasım'da sona eriyor. Milyarlarca koli, ülkenin posta servisi ve ekspres firmaları tarafından teslim ediliyor.

Bir paket, akıllı ekspres teslimat hizmeti sayesinde binlerce kilometre öteden evinize bir hafta, hatta iki ya da üç gün içinde gidebiliyor.

ZTO Express'in dağıtım merkezi

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan şehri

ANONS 1 (İngilizce): XUE NİNGJİNG, Xinhua muhabiri:

"Burada ekspres teslimat şirketinin dağıtım merkezindeyim ve arkamda görebileceğiniz üzere çok sayıda kamyon bulunuyor. Bu dağıtım merkezine her gün yüzlerce bu tür kamyon geldiğini hayal edebiliyor musunuz?

Yanımda bir otomatik konveyör makinesi olduğunu görebiliyorsunuz. Yaklaşık 4.000 metrekare alan kaplıyor ve bu makine kullanılarak paketler şube bilgilerine göre işlenebiliyor.

Paketin üzerinde bir etiket bulunuyor. Üzerinde bir tek boyutlu kod var. ve makineyi kullanarak teslimat adresi kod tarayıcı tarafından algılanabiliyor."

SES (Çince): WANG JİAN, Shanxi Ruiji Zhongtong Lojistik Endüstri Parkı Personeli:

"Bir koli konveyörden ve arkamızdaki kameradan geçtikten sonra bunun bilgisi veri tabanına girerek hangi noktadan gitmesi gerektiğini belirliyor ve daha sonra doğru bir şekilde ilgili alana düşüyor."

ANONS 2 (İngilizce): XUE NİNGJİNG, Xinhua muhabiri:

"Bu otomatik bant makinesi saniyede 2,5 metre yol alıyor. Saatte 50.000'den fazla koli işleyebiliyor. Bu gerçekten çok büyük miktar. Bu, hata yapma şansını azaltıyor, ayrıca insan kaynağı maliyetini de düşürüyor.

Bir paket buraya düştüğünde bütün işleme süreci tamamlanmış oluyor ve bu sadece 10 dakika kadar sürüyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'dan bildiriyor.(XHTV)