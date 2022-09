Çin'in Ekonomik İstikrar Baskısı Küresel Toparlanmayı Nasıl Destekliyor?

Wang Lei

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletinin Shaoxing şehrindeki Buting tekstil şirketinin atölyesinde bulunan imalat ve üretim makineleri gün boyunca çalışıyor. Renkli tekstil kumaşlarıyla dolu konteyner kamyonları, kargo hacmi açısından dünyanın en işlek limanlarından biri olan Ningbo-Zhoushan Limanı'na doğru yola çıkmaya hazır. Küresel bir tekstil dağıtım merkezi olan Shaoxing'in Keqiao Bölgesi'nde bulunan şirket, Kovid-19 pandemisinin neden olduğu bir duraklamanın ardından üretim ve satışlarda yukarı yönlü ivmeyi korumayı başardı. Çin, dinamik sıfır-Kovid politikasına bağlı kalarak pandeminin son dalgalarını büyük ölçüde kontrol altına aldı ve ülkedeki üreticiler yerinde faaliyetlerini yeniden başlattı. Buting'in Genel Müdürü Qian Shuijiang, pandeminin geçici olarak sekteye uğramasına rağmen, tekstil şirketinin geçen yıl yaklaşık 200 milyon ABD doları olan istikrarlı ihracat büyümesini hala sürdürdüğünü söyledi. Şirketin performansı şüphesiz ki etkileyici. Bu yılın ikinci çeyreğindeki toparlanmaya yansıyan ülkenin ekonomik dayanıklılığı da öyle. Bu, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ekonomik düşüncesi olan "Xi ekonomisi" tarafından yönlendirilen Çin ekonomisinin, iç içe geçmiş ters rüzgarlar ve belirsizlikler çağında ilerlemek için esnekliğe ve potansiyele sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İSTİKRARLI BÜYÜME İÇİN POLİTİKA KILAVUZU

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkenin GSYİH'sinin ikinci çeyrekte pozitif büyüme sağladığını ve yılın ilk yarısında yüzde 2,5 büyüdüğünü gösterdi. Böyle bir ekonomik karne kolay alınmadı. Bu, devam eden pandeminin, kaynayan küresel jeopolitik gerilimlerin ve sendeleyen dünya ekonomisinin getirdiği çetin zorlukların bileşimi sırasında alındı. Aralık ayında atmosferi belirleyen Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı, 2022'de kalkınmayı sürdürürken istikrarı korumanın önemini vurguladı ve ekonomik temelleri sağlamlaştırmak, bilimsel ve teknolojik inovasyonu geliştirmek, üst düzey dışa açılma yoluyla reformu derinleştirmek ve yüksek kaliteli gelişimi desteklemek için çaba gösterilmesi çağrısı yaptı. Bu yıl birçok beklenmedik faktöre karşılık olarak Çin hükümeti bu toplantının yol gösterici ilkelerini izlemeyi başardı ve ekonomik performansı istikrara kavuşturmak ve ekonomiyi normale döndürmek amacıyla Mayıs ayında aralarında vergi iadelerini artırmak, lojistik ve ulaşımı kolaylaştırmak, tüketici harcamalarını ve yatırımı artırmak ve üretimi korumanın bulunduğu bir dizi hedeflenen ve etkin önlemi kabul etti.

Zamanında alınan bu önlemler sayesinde Çin ekonomisi, giderek karmaşıklaşan küresel ortamda istikrarlı bir iyileşme gördü ve güçlü dayanıklılığını ve uzun vadeli kalkınma için geniş potansiyelini gösterdi. Haziran ayında, ülkenin perakende tüketim malları satışları, Nisan ve Mayıs aylarındaki düşüşlerin ardından bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 artış kaydetti, dış ticaret yüzde 14,3'e yükseldi ve katma değerli sanayi üretimi Mayıs ayındaki yüzde 0,7'lik artışa göre yükselerek bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 arttı. Bu arada Çin, birçok büyük ekonomide artan enflasyonun arka planına karşı tüketici fiyatlarını başarılı bir şekilde sabit tuttu. Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Çin Araştırmaları Merkezi Yöneticisi Dr. Charles Onunaiju, yıllar boyunca Çin hükümetinin çeşitli beklenmedik zorluklara, istikrarlı uzun vadeli makro planlamanın yanı sıra ekonomik temellerin istikrarını sağlayan ve sürdürülebilir bir büyümeyi gerçekleştiren esnek ve pragmatik mikro politika ayarlamaları yoluyla etkili bir şekilde karşılık verdiğini söyledi. Onunaiju, "Temelleri devreye soktuğunuzda, şokları atlatmak kolaydır, özellikle öngörülemeyenleri" dedi.

KÜRESEL TOPARLANMAYA KESİNLİK KATMAK

Çin on yıllardır, küresel ekonomik büyümenin önemli bir itici gücü olmayı sürdürdü. Pandeminin başlangıcından bu yana Çin, iç tüketimi canlandırma, sanayi ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturma ve daha geniş açılım için daha fazla önlem alma çabalarını hızlandırdı. Entegre bir küresel ekonomideki rolü daha da önemli hale geldi. Ticaret, uzun zamandır küresel ekonomiyi dinamikleştirmek ve dünya çapında daha büyük ortak kalkınmayı harekete geçirmek için kilit bir güç oldu. Küresel ticaretin ve açık dünya ekonomisinin sadık bir savunucusu olan Çin, uzun yıllardır dünyanın en büyük mal ticareti yapan ülkesi konumunu koruyor. Bu yılın ilk yarısında, Çin'in en büyük üç ticaret ortağı olan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan ticareti yıllık bazda sırasıyla yüzde 10,6, yüzde 7,5 ve yüzde 11,7 arttı. Pandemi tarafından sarsılan küresel tedarik zincirlerinin istikrara kavuşturulmasına yardımcı olmak için Çin'deki birçok şehir daha fazla ulaşım hizmeti sundu ve sınır ötesi insan ve mal akışını kolaylaştırmak için yeni doğrudan hava ve deniz rotaları açtı, bu da uluslararası ticarete ve küresel toparlanmaya güçlü bir destek sağladı.

Çin'in Guangdong eyaletindeki bir üretim merkezi olan Dongguan'dan İngiltere'nin metropol şehri Liverpool'a yakın zamanda başlatılan konteyner nakliye güzergahını ele alırsak, tüm yolculuk sadece 28 gün sürüyor ve bu da şu anda Çin'in güneyinden Avrupa'ya olan en hızlı nakliye güzergahı. 2011 yılında başlatılan Çin-Avrupa yük trenleri de, özellikle pandeminin patlak vermesinden sonra, küresel ticareti desteklemede önemli bir rol oynuyor. 11 Temmuz'da elektronik ürünler, mekanik parçalar ve günlük ihtiyaçlarla dolu bir yük treni Duisburg'a vardı. Bu, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chongqing) tarafından işletilen kıtalararası ticaret hizmetinin gerçekleştirdiği 10.000'inci sefer oldu. Yük trenleri, Çinli firmaların Avrupa'daki iş fırsatlarından yararlanmaları için bir kapı açarken, yerel ekonomiler için de gerçek faydalar sağladı. Duisport CEO'su Markus Bangen Xinhua'ya, Almanya ile Çin arasındaki işbirliğinin karşılıklı fayda sağladığını ve ikili işbirliğini genişletmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Düşünce kuruluşu Filipinler-BRICS Stratejik Araştırmalar araştırmacısı Anna Malindog-Uy, "Çin'in ekonomik gelişimi ne kadar güçlü olursa, Çin ile ticari ve ekonomik işbirliği olan ülkeler o kadar çok fayda sağlayacak" dedi. Uluslararası Ödemeler Bankası Genel Müdürü Agustin Carstens de Xinhua ile yakın tarihli bir röportajda, şiddetli şoklar altındaki dünya ekonomisinin Çin'e ihtiyacı olduğunu söyledi. Çin'in, uzun yıllar küresel büyümenin motoru olduğunu belirten Carstens, "Bunu korumanın önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

KÜRESEL GÜVENİ SAĞLAMLAŞTIRMAK

Çin, süper büyüklükteki bir iç pazar, eksiksiz bir endüstriyel zincir, elverişli bir iş ortamı, reel ekonomi için güçlü politika desteği ve sürekli dışa açılma çabaları sayesinde geçtiğimiz on yıllarda artan sayıda uluslararası yatırımcıyı kendine çekti. Omicron'un sebep olduğu kesintiler yüzünden aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kalan yabancı sermayeli işletmeler, pandemi müdahalesini ve ticari operasyonları başarılı bir şekilde koordine etti ve yerel yetkililerin desteğiyle istikrarlı bir gelir artışı sağladı. FCI Connectors Dongguan Ltd., dünyanın en büyük ara bağlantı sistemleri tedarikçilerinden biri olan U.S. Amphenol Corporation'ın bir yan kuruluşu. Dongguan şirketi, 2021'de toplam 1,8 milyar yuan (270 milyon dolar) satış kaydetti ve bu yıl satışlarının yüzde 10'luk bir artışla yaklaşık 2 milyar yuana (296 milyon dolar) ulaşmasını bekliyor.

Çin ekonomisinin temellerinin değişmeden kaldığı gerçeğinin artan anlayışıyla birlikte yabancı firmalar Çin'in gelişimine olan güvenlerini korudu. Birçoğu, dünyanın ikinci en büyük tüketim pazarındaki işlerini sürdürmeyi veya genişletmeyi seçti. HSBC Grup İcra Kurulu Başkanı Noel Quinn daha önce Xinhua'ya, finans kuruluşunun 2020 ile 2025 yılları arasında Çin'de 3 milyar yuandan (440 milyon dolar) fazla yatırım yapmayı beklediğini söylemişti. Çin Ticaret Bakanlığı'nın rakamları, ilk beş ayda Çin ana karasına yapılan fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımın bir önceki yıla göre yüzde 17,3 arttığını gösterdi. Onunaiju'ya göre, Çin'in yatırım ortamını optimize etmeye ve pazarını açmaya devam etme taahhüdü, yabancı yatırımcıların güvenini artırmaya ve uluslararası ticaret ortaklarının beklentilerini istikrara kavuşturmaya yardımcı olacak. Filipinler-BRICS Stratejik Araştırmalar araştırmacısı Malindog-Uy, Çin'in pazar büyüklüğü, yüksek teknolojisi, yetkin işgücü kaynaklarının hızlı gelişimi ve nispeten modern ekonomik sistemi göz önüne alındığında gelecekte yabancı yatırımı çekmeye devam edeceğine inandığını söyledi. Malindog-Uy, "Bu olumlu faktörler, gelecekte Çin ekonomisinin devam eden toparlanması ve büyümesi için alan ve ivme sağlayacaktır" dedi.