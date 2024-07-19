Çin'in e-ticaret sektörü dünyanın ikinci en büyük ekonomisinde tüketimi artırıyor

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in e-ticaret sektörü, 2024 yılının ilk yarısında güçlü bir büyüme kaydederek dünyanın ikinci en büyük ekonomisinde tüketimin toparlanmasına ivme kazandırdı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın Cuma günü açıkladığı verilere göre yılın ilk yarısında çevrimiçi perakende satışlar, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 7,1 trilyon yuana (yaklaşık 996 milyar ABD doları) ulaşırken, perakende mal satışları yüzde 8,8 artışla 5,96 trilyon yuana yükseldi.

Bakanlık, bu dönemde tüketim artışının üç yeni faktörü olarak dijital ürünler, hizmet tüketimi ve takas programlarının öne çıktığını belirtti.

Veriler, dijital ürünler kategorisinde yapay zeka öğrenme makinelerinin payının yüzde 136,6 ve akıllı giyilebilir cihazların payının ise yüzde 31,5 büyüdüğünü gösterdi.

Hizmet tüketiminde ise incelenen çevrimiçi seyahat hizmetleri yüzde 59,9 artış sergilerken yiyecek-içecek hizmetleri yüzde 21,7 oranında büyüdü.

Çin'deki e-ticaret platformları, 400.000'den fazla ürün için takas hizmeti ve 300'den fazla mal kategorisini kapsayan geri dönüşüm hizmetleri sunacak şekilde koordine oldu. Takas hizmetleri sayesinde önde gelen çevrimiçi alışveriş platformlarında buzdolabı satışları yüzde 82,1, çamaşır makinesi satışları yüzde 70,4, cep telefonu satışları yüzde 63,9 ve televizyon satışları yüzde 54,3 oranında arttı.

Bakanlığa göre, e-ticaret yurtiçinde tüketimin canlanmasını sağlarken, sektörün uluslararası işbirlikleri de gittikçe genişledi. Yılın ilk yarısında Çin'in Sırbistan, Bahreyn ve Tacikistan ile e-ticaret işbirliği anlaşmaları imzalamasıyla İpek Yolu e-ticaret ortağı ülkelerin toplam sayısı 33'e yükseldi.