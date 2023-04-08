Çin'in E-Ticaret Lojistiği Sektörü Mart Ayında İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Çin'in e-ticaret lojistiği faaliyetleri, hem talep hem de arzdaki istikrarlı genişleme ile Mart ayında güçlü performans göstermeye devam etti.

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Lianyungang'daki bir e-ticaret endüstri parkında görevliler paketleri düzenliyor, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Geng Yuhe/Xinhua)

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Çin'in e-ticaret lojistiği faaliyetleri, hem talep hem de arzdaki istikrarlı genişleme ile Mart ayında güçlü performans göstermeye devam etti.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu ve e-ticaret devi JD.com tarafından ortaklaşa yürütülen bir ankete göre, e-ticaret lojistiği faaliyetlerini takip eden endeks, Şubat ayında 1,1 puan artarak Mart ayında 108,3 puana yükseldi. Böylelikle endeks, 2022'deki en yüksek noktasına yaklaştı.

Farklı alanlardaki e-ticaret lojistiği faaliyetlerini ölçen dokuz ana alt endeksten sekizi geçen ay büyüme kaydetti; iş hacmi ve kırsal ticaret alt endeksleri Şubat ayına göre sırasıyla 1,7 puan ve 4,4 puan arttı.

Anket, endeksin Nisan ayında yükselmeye devam edeceğini öngörürken, talebin artmaya devam etmesinin beklendiğine ve ülkenin güçlenen ekonomik toparlanmasıyla birlikte arz tarafında büyük potansiyel bulunduğuna dikkat çekiyor.