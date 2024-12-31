Çin'in Dünyanın En Uzun Otoyol Tüneli Tamamlandı
Çin'in Xinjiang bölgesindeki karla kaplı dağlardan geçen Tianshan Shengli Tüneli'nin inşaatı tamamlandı. Bu tünel, Çin'in altyapı gelişiminde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.
1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Tünel inşaatından çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang bölgesindeki karla kaplı dağlardan geçen, dünyanın en uzun otoyol tüneli Tianshan Shengli Tüneli'ndeki çalışmalar pazartesi sabahı tamamlandı. Tünel, Çin'in altyapı gelişiminde kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.
ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang bölgesindeki karla kaplı dağlardan geçen, dünyanın en uzun otoyol tüneli Tianshan Shengli Tüneli'ndeki çalışmalar pazartesi sabahı tamamlandı. Tünel, Çin'in altyapı gelişiminde kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV).