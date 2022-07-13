Çin'in Dünyanın En İyi 20 Konteyner Limanından Dokuzuna Ev Sahipliği Yapması Bekleniyor - Haberler

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Çin'in Dünyanın En İyi 20 Konteyner Limanından Dokuzuna Ev Sahipliği Yapması Bekleniyor

Xinhua - Güncel
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Çin'in Dünyanın En İyi 20 Konteyner Limanından Dokuzuna Ev Sahipliği Yapması Bekleniyor

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'nin (CAS) yayınladığı beklenti raporuna göre, Çin'in bu yılın sonuna kadar dünyanın en iyi 20 konteyner limanından dokuzuna ev sahipliği yapması öngörülüyor.

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'nin (CAS) yayınladığı beklenti raporuna göre, Çin'in bu yılın sonuna kadar dünyanın en iyi 20 konteyner limanından dokuzuna ev sahipliği yapması öngörülüyor. China Science Daily'nin Çarşamba günkü haberine göre raporda en iyi 20 liman arasından Shanghai limanının 2022'deki en yüksek verimlilik kapasitesine ulaşmasının beklendiği ve Qingdao ile Tianjin'in yanısıra Ningbo-Zhoushan limanını da içeren Çin'in konteyner limanlarının çoğunda gemicilik hizmetlerine yönelik talebin de artacağı kaydediliyor.

Raporu yayınlayan Çin Bilimler Akademisi Öngörü Bilimi Merkezi Müdürü Wang Shouyang, "Konteynerlerin nakliye miktarı birçok faktörden etkileniyor. Araştırmacılar, regresyon analizleri ve ekonometrik modellerle karşılaştırıldığında küresel ekonomiyi, ticaret durumlarını ve denizcilik endüstrisinin gelişimini dikkate alarak küresel limanları bir bütün olarak ele aldı" dedi. Haberde, CAS profesörü Xie Gang'ın da "Küresel konteyner taşımacılığı 2022'de yavaşlasa da Çin'in konteyner taşımacılığı istikrarlı bir küresel kalkınma için temel oluşturmaya devam ediyor" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Xinhua / Güncel

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