Çin'in Döviz Rezervleri Temmuz'da Arttı

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin Pazar günü açıkladığı verilere göre Çin'in döviz rezervleri Temmuz ayı sonu itibarıyla, Haziran'a göre 32,8 milyar dolar artışla 3,1041 trilyon ABD dolarına ulaştı. Verilere ilişkin yorumda bulunan Çin Devlet Kambiyo İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Chunying, "Yurtiçi döviz piyasasındaki arz ve talep dengeli kalmaya devam etti" dedi. Wang, döviz rezervlerindeki artışın dolar endeksi ve finansal varlık fiyatlarındaki küresel artış nedeniyle gerçekleştiğini söyledi. Yurtdışındaki durumu karmaşık ve zorlu diye niteleyen Wang, küresel finans piyasasının, küresel ekonomideki artan riskler ve zorluklar nedeniyle halen belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirtti. Ancak Wang, Kovid-19'un önlenmesi ve kontrolüne yönelik çalışmaların, ekonomik ve sosyal kalkınmayla koordineli şekilde yürütülmesi sayesinde Çin'in uzun vadeli büyümeye yönelik ekonomik temellerinin değişmeden korunduğunu ve böylece ülkenin döviz rezervlerinin sabit kalacağını ifade etti.