Çin'in Döviz Rezervleri Mayıs'ta Artış Gösterdi

Çin'in Döviz Rezervleri Mayıs'ta Artış Gösterdi
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Çin'in döviz rezervleri, mayıs ayı sonu itibarıyla nisan ayına göre yüzde 0,11 artarak 3,2853 trilyon ABD dolarına yükseldi. Artış, döviz kuru değişimleri ve varlık fiyatlarındaki dalgalanmalarla açıklanıyor.

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in döviz rezervleri mayıs ayı sonu itibarıyla nisan ayı sonuna kıyasla yüzde 0,11 artarak 3,2853 trilyon ABD dolarına yükseldi. Nisan ayına göre artış miktarı 3,6 milyar ABD doları olarak belirlendi.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin cumartesi günü yaptığı açıklamada, döviz kuru değişimleri ile varlık fiyatlarındaki dalgalanmaların döviz rezervlerindeki mayıs artışına yol açtığı belirtildi.

Çin ekonomisinin toparlanma ve iyileşme sürecinin devam ettiği ve ekonomik kalkınmanın kalitesinin istikrarlı şekilde arttığına dikkat çekilen açıklamaya göre bu durum, ülkenin döviz rezervlerinin istikrarının sürdürülmesine destek sağladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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