Çin'in Döviz Piyasası Nisan'da 17,14 Trilyon Yuanlık Alım Satım Gerçekleştirdi - Haberler

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin döviz piyasası, Cuma günü yayınlanan resmi verilere göre Nisan ayında 2,67 trilyon ABD dolarına eşit değerde 17,14 trilyon yuanlık alım satım kaydetti. Çin Devlet Kambiyo İdaresi, geçen ay özellikle müşteri pazarında işlem hacminin toplamda 3,56 trilyon yuana ulaştığını ve bankalararası piyasadaki işlem hacminin 13,58 trilyon yuan olduğunu belirtti. Ürünler anlamında Nisan ayında spot piyasalardaki kümülatif işlem hacmi 5,88 trilyon yuan, türev piyasadaki işlem hacmi de 11,26 trilyon yuandı. Veriler, yılın ilk dört ayında ülkenin döviz piyasasındaki işlem hacminin toplamda 74,81 trilyon yuana ulaştığını gösterdi.

Xinhua / Güncel