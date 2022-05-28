Çin'in Döviz Piyasası Nisan'da 17,14 Trilyon Yuanlık Alım Satım Gerçekleştirdi - Haberler

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Çin'in Döviz Piyasası Nisan'da 17,14 Trilyon Yuanlık Alım Satım Gerçekleştirdi

Xinhua - Güncel
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Çin'in Döviz Piyasası Nisan'da 17,14 Trilyon Yuanlık Alım Satım Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin döviz piyasası, Cuma günü yayınlanan resmi verilere göre Nisan ayında 2,67 trilyon ABD dolarına eşit değerde 17,14 trilyon yuanlık alım satım kaydetti.

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin döviz piyasası, Cuma günü yayınlanan resmi verilere göre Nisan ayında 2,67 trilyon ABD dolarına eşit değerde 17,14 trilyon yuanlık alım satım kaydetti. Çin Devlet Kambiyo İdaresi, geçen ay özellikle müşteri pazarında işlem hacminin toplamda 3,56 trilyon yuana ulaştığını ve bankalararası piyasadaki işlem hacminin 13,58 trilyon yuan olduğunu belirtti. Ürünler anlamında Nisan ayında spot piyasalardaki kümülatif işlem hacmi 5,88 trilyon yuan, türev piyasadaki işlem hacmi de 11,26 trilyon yuandı. Veriler, yılın ilk dört ayında ülkenin döviz piyasasındaki işlem hacminin toplamda 74,81 trilyon yuana ulaştığını gösterdi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Mayıs Nisan Döviz Güncel Haberler

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