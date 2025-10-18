Haberler

Çin'in Dört Köyü BM Turizm Örgütü'nün 'En İyi Turizm Köyleri' Listesine Girdi

Çin'in Dört Köyü BM Turizm Örgütü'nün 'En İyi Turizm Köyleri' Listesine Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Çin'in Huzhou kentinde düzenlenen ödül töreninde, dört köyün Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'nün 2025 yılı 'En İyi Turizm Köyleri' listesine dahil olduğu açıklandı. Bu köyler, Çin genelinde toplamda 19 tanınmış turizm köyü sayısına katkı sağladı.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Huzhou kentinde cuma günü düzenlenen Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü ödül töreninde yapılan açıklamaya göre Çin'in dört köyü BM Turizm Örgütü'nün 2025 yılı "En İyi Turizm Köyleri" listesine girdi.

Bu köylerin Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletindeki Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'ne bağlı Huanggang, yine Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletindeki Ganzi Tibet Özerk İli'ne bağlı Jikayi, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Taizhou kenti yönetimindeki Dongluo ve Zhejiang eyaletinin Huzhou kenti yönetimindeki Digang köyleri olduğu belirtildi.

Bu dört köyün eklenmesiyle Çin'de BM Turizm Örgütü tarafından tanınan "En İyi Turizm Köyü" sayısı 19'a çıktı. Daha önceki yıllarda ise Çin'den 15 köy bu listeye dahil edilmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
