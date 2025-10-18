Çin'in Dört Köyü BM Turizm Örgütü'nün 'En İyi Turizm Köyleri' Listesine Girdi

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Huzhou kentinde cuma günü düzenlenen Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü ödül töreninde yapılan açıklamaya göre Çin'in dört köyü BM Turizm Örgütü'nün 2025 yılı "En İyi Turizm Köyleri" listesine girdi.

Bu köylerin Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletindeki Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'ne bağlı Huanggang, yine Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletindeki Ganzi Tibet Özerk İli'ne bağlı Jikayi, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Taizhou kenti yönetimindeki Dongluo ve Zhejiang eyaletinin Huzhou kenti yönetimindeki Digang köyleri olduğu belirtildi.

Bu dört köyün eklenmesiyle Çin'de BM Turizm Örgütü tarafından tanınan "En İyi Turizm Köyü" sayısı 19'a çıktı. Daha önceki yıllarda ise Çin'den 15 köy bu listeye dahil edilmişti.