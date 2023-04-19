Çin'in Doğusundaki Trafik Kazasında 7 Kişi Hayatını Kaybetti, 10 Kişi Yaralandı
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JİNAN, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde iki ağır yarı römorklu traktörün çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
JİNAN, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde iki ağır yarı römorklu traktörün çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Kaza Çarşamba günü sabah saatlerinde Jining şehrinin Sishui ilçesine bağlı Shengshuiyu kasabasında meydana geldi. Sishui trafik polisine göre kazada 10 kişi de yaralandı.
Tedavi için hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel