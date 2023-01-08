Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Doğusundaki Trafik Kazasında 17 Kişi Yaşamını Yitirdi

Güncel Haberler

Çin'in Doğusundaki Trafik Kazasında 17 Kişi Yaşamını Yitirdi

NANCHANG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Nanchang ilçesindeki bir hastanede tedavi edilen bir yaralı, 8 Ocak 2023. Nanchang ilçesinde Pazar sabahı meydana gelen şiddetli trafik kazasında 17 kişi yaşamını yitirirken 22 kişi de yaralandı.

NANCHANG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Nanchang ilçesindeki bir hastanede tedavi edilen bir yaralı, 8 Ocak 2023.

Nanchang ilçesinde Pazar sabahı meydana gelen şiddetli trafik kazasında 17 kişi yaşamını yitirirken 22 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Yerel makamlar kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title