Çin'in Doğusundaki Trafik Kazasında 17 Kişi Yaşamını Yitirdi
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NANCHANG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Nanchang ilçesindeki bir hastanede tedavi edilen bir yaralı, 8 Ocak 2023. Nanchang ilçesinde Pazar sabahı meydana gelen şiddetli trafik kazasında 17 kişi yaşamını yitirirken 22 kişi de yaralandı.
NANCHANG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Nanchang ilçesindeki bir hastanede tedavi edilen bir yaralı, 8 Ocak 2023.
Nanchang ilçesinde Pazar sabahı meydana gelen şiddetli trafik kazasında 17 kişi yaşamını yitirirken 22 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Yerel makamlar kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel