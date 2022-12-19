Çin'in Doğusundaki Suzhou'da Nükleik Asit Numune Alma Alanları Ateşli Hasta Kliniklerine Dönüşüyor Güncel Haberler Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentindeki bazı nükleik asit örnekleme alanları, teşhis, reçete verme ve ilaç dağıtımı gibi sağlık hizmetlerinin tek noktadan verildiği ateşli hasta kliniklerine dönüştürülüyor. Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentindeki bazı nükleik asit örnekleme alanları, teşhis, reçete verme ve ilaç dağıtımı gibi sağlık hizmetlerinin tek noktadan verildiği ateşli hasta kliniklerine dönüştürülüyor. Şehirde, bu tür kliniklerden 1.035 adet bulunuyor ve bunlar günde 80.000'den fazla hasta kabul edebiliyor. SES (Çince): JİANG LİNGLİNG, Suzhou halk sağlığı hizmetleri merkezi başkanı: "Yüksek ateş ve solunum hastalıkları bulunan hastalar evlerinin yakınlarında temel tedavi alabilirler." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Suzhou'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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