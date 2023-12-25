Çin'in Doğusundaki Qingdao Kentinden Etkileyici Kar Manzaraları

Kentin kar manzaralarından çeşitli görüntüler

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde kar yağışı büyüleyici bir harikalar diyarı yaratıyor. Kendilerini bu şölene kaptıran kent sakinleri ise karın keyfini doyasıya yaşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qingdao'dan bildiriyor.(XHTV)