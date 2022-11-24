Çin'in Doğusundaki Nanchang'da Güney Afrikalı Bir Hava Akrobasi Ekibi Gösteri Yaptı
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NANCHANG, 24 Kasım (Xinhua) -- Güney Afrikalı bir hava akrobasi ekibinin, Çin'in doğusundaki Jianxi eyaletinin merkezi Nanchang'ın şehir merkezinde bulunan Tengwang Köşkü'nün üzerinde gerçekleştirdiği performans sırasında bıraktığı izler görülüyor, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)
NANCHANG, 24 Kasım (Xinhua) -- Güney Afrikalı bir hava akrobasi ekibinin, Çin'in doğusundaki Jianxi eyaletinin merkezi Nanchang'ın şehir merkezinde bulunan Tengwang Köşkü'nün üzerinde gerçekleştirdiği performans sırasında bıraktığı izler görülüyor, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel