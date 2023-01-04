Çin'in Doğusundaki Lushan Dağı'nın Kırağı Manzarasının Muhteşem Görüntüleri
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Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Lushan Dağı'ndaki ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Lushan Dağı'ndaki ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Bu kış fenomeni, sıcaklıklar sıfır derecenin altına düştüğünde nesnelerin dışında buzun şekillenmesiyle oluşan kırağı buzu olarak biliniyor.
Lushan Dağı, müthiş zirveleri, gürleyen şelaleleri, gizemli bulutları ve sisi ile ünlü.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lushan Dağı'ndan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel