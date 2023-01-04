Çin'in Doğusundaki Lushan Dağı'nın Kırağı Manzarasının Muhteşem Görüntüleri Güncel Haberler Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Lushan Dağı'ndaki ağaçlar kırağıyla kaplandı. Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Lushan Dağı'ndaki ağaçlar kırağıyla kaplandı. Bu kış fenomeni, sıcaklıklar sıfır derecenin altına düştüğünde nesnelerin dışında buzun şekillenmesiyle oluşan kırağı buzu olarak biliniyor. Lushan Dağı, müthiş zirveleri, gürleyen şelaleleri, gizemli bulutları ve sisi ile ünlü. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lushan Dağı'ndan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Toros Dağları Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Doğusundaki Lushan Dağı'nın Kırağı Manzarasının Muhteşem Görüntüleri - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.