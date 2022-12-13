Çin'in Doğusundaki Linyi'de Geleneksel Çin Tıbbında Kullanılan Bitkilerin İhracatında Artış Yaşanıyor

JİNAN, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Linyi kentindeki gümrük geçiş prosedürlerinden geçen 200 ton kurutulmuş ginkgo yaprağı (Türkçede Mabet ağacı olarak bilinen bir bitki), Pazartesi günü Almanya'ya gönderildi.

JİNAN, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Linyi kentindeki gümrük geçiş prosedürlerinden geçen 200 ton kurutulmuş ginkgo yaprağı (Türkçede Mabet ağacı olarak bilinen bir bitki), Pazartesi günü Almanya'ya gönderildi.

Bu, Linyi'den bu yıl ihraç edilen Çin bitkisel ilaçlarının 73'üncü sevkiyatı.

Geleneksel Çin tıbbı son yıllarda yabancı tüketiciler tarafından hastalıkların önlenmesi ve tedavisi üzerinde eşsiz etkisi nedeniyle kabul görmeye başlarken, geleneksel Çin tıbbı ile ilgili endüstriler için de fırsatlar sağladı.

Yimeng devrim üssüne ev sahipliği yapan Yimeng bölgesinde yer alan Tancheng ilçesi, Çin'deki en büyük ginkgo yaprakları üretim alanlarından biri. Ginkgo yaprakları, kan dolaşımını harekete geçirme, kan dolaşımındaki yavaşlamayı hafifletme ve astımı giderme gibi etkinlikleriyle Çin bitkisel ilaç pazarında yaygın olan bir bitki türü.

Ginkgo yaprakları, Tancheng Keling Yüksek Frekanslı Kurutma Limited Şirketi'nin başlıca ürünlerinden biri. Şirket, ginkgo yapraklarını önceleri Brezilya ve Güney Kore gibi yabancı ülkelere ihraç ediyordu. Şirket, Linyi Gümrüğü'nün rehberliği sayesinde, tüm üretim sürecinde karantina yaklaşımı ve ürün izlenebilirliği yönetimini geliştirdi. Böylece ürünlerin kalitesi arttı ve sonrasında pazar büyüdü.

Şirketin müdürü Li Mingguang, "Yılın ilk 11 ayında, şirketimiz 42 milyon yuan (yaklaşık 6,02 milyon ABD doları) değerinde kurutulmuş ginkgo yaprakları ihraç ederek önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 83,7 artış kaydetti" dedi. Li'ye göre, ürünler artık Almanya, İrlanda, Fransa ve diğer AB ülkelerine de satılıyor.

Gümrük verileri, Linyi Gümrüğü'nde bu yıl bugüne kadar, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 86,04 artışla eklipta (yerpaskalyası), osmantus ve kuru acı su kabağı da dahil olmak üzere toplam 4.746 ton bitkisel ilacın ihraç edildiğini gösterdi.