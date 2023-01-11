Çin'in Doğusundaki Jinan Kenti, Çok Çocuklu Ailelere Destek Veriyor

JİNAN, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da, aileleri daha fazla çocuk yapmaya teşvik etmek amacıyla bu yıldan itibaren nakit yardım dağıtılmaya başlandı.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xingtai kentindeki bir hastanede yeni doğan bebeğe banyo yaptıran hemşire, 1 Ocak 2022. (Fotoğraf: Zhang Chi/Xinhua)

JİNAN, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da, aileleri daha fazla çocuk yapmaya teşvik etmek amacıyla bu yıldan itibaren nakit yardım dağıtılmaya başlandı.

Yerel yönetim tarafından yayınlanan doğum politikasını optimize etmeye, ayrıca uzun vadeli ve dengeli nüfus gelişimini teşvik etmeye yönelik hazırlanan uygulama planına göre, kentte yaşayan çiftler, 1 Ocak'tan itibaren çocukları üç yaşına gelene kadar ikinci veya üçüncü çocukları için aylık 600 yuan (yaklaşık 88,6 ABD doları) ödenek alabilecek.

Yardımdan yararlanabilmek için ebeveynler ile ikinci veya üçüncü çocuğun Hukou'ya (hane kayıt) sahip olması gerekiyor.

Doğumu desteklemeye yönelik diğer politikalar arasında, kadınların 158 gün doğum izninden, eşlerinin ise en az 15 gün babalık izninden yararlanması bulunuyor. Her iki ebeveyn de çocukları üç yaşına gelene kadar her yıl en az 10 gün ebeveyn izninden yararlanabilecek.

İki veya üç çocuklu ailelere ayrıca, okul, sağlık sigortası ve toplu konut kiralama konularında devlet desteği verilecek.