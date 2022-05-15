Çin'in Doğusundaki Jiangxi Eyaletinin Dış Ticareti Yüzde 29,8 Arttı - Haberler

NANCHANG, May 15 (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin doğusundaki Jiangxi eyaletinin dış ticaretinin yılın ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,8 artışla 190,95 milyar yuana (yaklaşık 28,13 milyar ABD doları) yükseldiğini gösterdi. Eyaletin merkezindeki Nanchang Gümrükleri'ne göre, Jiangxi'nin ihracatı yüzde 31,7 artışla 143,58 milyar yuana, ithalatı ise yüzde 24,3 artışla 47,37 milyar yuana çıktı.

Söz konusu dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Jiangxi'nin başlıca ticari ortakları olmayı sürdürdü. Jiangxi'nin Kuşak ve Yol ülkeleri ve bölgeleriyle ticareti bu dönemde yüzde 53,2 artışla 64,68 milyar yuana, RCEP üyesi ülkelerle ticareti ise yüzde 44,8 artışla 64,71 milyar yuana ulaştı. Jiangxi'deki özel şirketler, Ocak-Nisan ayları arasında dış ticarette güçlü performanslar kaydetti ve toplam dış ticaret hacimleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,3 artışla 139,96 milyar yuana ulaştı. Bu miktar eyaletin toplam dış ticaret hacminin yüzde 73,3'ünü oluşturdu.

Xinhua / Güncel