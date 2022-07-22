Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde hortumlarda 1 kişi hayatını kaybetti Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde meydana gelen hortumlar nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde meydana gelen hortumlar nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Ulusal basındaki haberlere göre, hortumlar Sarı Deniz kıyısındaki Lienyungang şehrine bağlı Guanyun ve Haycou ilçelerinde 11 köyü etkiledi. Bölgede yaşayan 2 bin 200'den fazla kişiyi etkileyen hortumlar nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 25 kişi yaralandı. Bölgede 3 bin 148 ev hasar görürken, tarım alanları ve altyapı zarara uğradı. Kurtarma ve afet yardım çalışmalarının sürdüğü bildirildi. AA / Emre Aytekin - Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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