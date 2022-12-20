Çin'in Doğusunda Uluslararası Tarım Eğitimi Başladı

HEFEİ, 20 Aralık (Xinhua) -- Yeşil teknoloji ve yeni tarımsal çeşitler üzerine uluslararası bir tarımsal eğitim kursu Pazartesi günü Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de başladı.

HEFEİ, 20 Aralık (Xinhua) -- Yeşil teknoloji ve yeni tarımsal çeşitler üzerine uluslararası bir tarımsal eğitim kursu Pazartesi günü Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de başladı.

Anhui Tarım Bilimleri Akademisi'ne (AAAS) bağlı Pirinç Araştırma Enstitüsü ve Anhui Hua'an Tohum Endüstrisi Şirketi'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı kurs, aralarında Çin, Pakistan, Bangladeş, Hindistan, Vietnam, Kenya, Ruanda'nın bulunduğu 15'ten fazla ülkeden 200'ün üzerinde tarım bilim insanı, uzman ve öğrencinin ilgisini çekti. Eğitim kursu hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak düzenleniyor.

Eğitim, Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerde tahıl üretimini ve teknolojik ilerlemeyi artırmayı ve Çin'in bu ülkelerle bilimsel ve teknik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. İki gün sürecek etkinlikte, mahsul yetiştirme, pirinç tohumu üretimi ve yeşil üretim teknolojisi gibi çeşitli konularda raporlar farklı ülkelerden tarım uzmanları tarafından sunulacak.

Şu anda AAAS Pirinç Araştırma Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırma yapan Muhammed Ahmad Hassan, "Pakistan ve Çin, küresel iklim değişikliği nedeniyle kuraklık ve sel gibi aynı zorluklarla karşı karşıya. Aşırı hava koşullarına dayanıklı yeni pirinç çeşitleri geliştirmek için birbirimizle işbirliği yapabiliriz. ve bu işbirliğinin bir köprüsü olmayı umuyorum" dedi.

Kursun yaklaşık 100 katılımcısı Pakistan'dan geliyor ve birçoğu da Çin'deki çeşitli üniversitelerde tarım okuyor.

Pirinç, küresel gıda güvenliğinin sağlanmasında hayati öneme sahip. Dünyanın önde gelen pirinç üreticilerinden biri olan Çin'in pirinç tohumu sektörü, araştırma ve teknolojinin ön sıralarında yer alıyor.