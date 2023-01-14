Çin'in Doğusunda Tarih Öncesi Kalıntılar Bulundu

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinde 13.200 yıl öncesine tarihlenen antik bir insansı alan keşfedildi.

Çekirdek alanı yaklaşık 400 metrekare olan bölgede 1.000'den fazla kalıntı gün yüzüne çıkarıldı. Bunlar arasında hayvan kemikleri, çömlek parçaları, taş işi kap kacak ve kapaklı ürünler bulunuyor.

SES (Çince): ZHAO YİCHAO, Shangong Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü:

"En değerli parçalar, çanak çömlek parçaları. Bunlardan 200'den fazla bulduk. Bunların, şu ana kadar Çin'in kuzeyinde bulunan en eski çömlek parçaları arasında olduğuna inanıyoruz."

Zhao'ya göre keşif, çömlek yapım tekniklerinin söz konusu dönemde nispeten gelişmiş olduğunu gösteriyor.

Aynı zamanda Çin'in kuzeyinde Paleolitik Çağ'dan Neolotik Çağ'a önemli geçişe yönelik kilit önemde kanıtlar sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jinan'dan bildiriyor. (XHTV)