Çin'in Doğusunda Nesli Tükenme Tehlikesi Altında 10'dan Fazla Bitki Bulundu - Haberler

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Çin'in Doğusunda Nesli Tükenme Tehlikesi Altında 10'dan Fazla Bitki Bulundu

Xinhua - Güncel
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Çin'in Doğusunda Nesli Tükenme Tehlikesi Altında 10'dan Fazla Bitki Bulundu

NANJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Yerel doğal kaynaklar bürosunun verdiği bilgilere göre Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde 10'un üzerinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vahşi Çin Parrotiası bulundu.

Bilimsel adı Parrotia subaequalis olan Çin Parrotiası, Çin'de bulunan endemik bir yaprak dökücü ağaç türü ve ülkede birinci sınıf koruma altındaki bir vahşi bitki. Son derece küçük bir popülasyona sahip olan bitki, genellikle Jiangsu, Zhejiang ve Anhui eyaletleri gibi doğu bölgelerinde dağılım gösteriyor.

Büro, yeni bulunan ağaçların yaşının 100'ün altında olduğunu söyledi.

Bitkilere, kentteki yaban hayatı türleri, miktarları ve dağılımları konusunda yakın zamanda yürütülen bir arazi incelemesi sırasında 300-600 metre yüksekliklerde rastlandı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Bitki, Güncel, Haberler

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