Çin'in Doğusunda Nar Hasadı
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ZAOZHUANG, 11 Ekim (Xinhua) -- Hava fotoğrafında, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Zaozhuang kentinin Yicheng bölgesine bağlı Liuyuan kasabasındaki bir meyve bahçesinde köylüler nar hasadı yaparken görülüyor, 9 Ekim 2022.
ZAOZHUANG, 11 Ekim (Xinhua) -- Hava fotoğrafında, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Zaozhuang kentinin Yicheng bölgesine bağlı Liuyuan kasabasındaki bir meyve bahçesinde köylüler nar hasadı yaparken görülüyor, 9 Ekim 2022.
Nar üretimiyle ünlü bir kasaba olan Liuyuan'da köylüler son günlerde nar hasat edip ticaretini yapmakla meşgul. (Fotoğraf: Fan Changguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel