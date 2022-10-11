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Çin'in Doğusunda Nar Hasadı

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Çin'in Doğusunda Nar Hasadı

ZAOZHUANG, 11 Ekim (Xinhua) -- Hava fotoğrafında, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Zaozhuang kentinin Yicheng bölgesine bağlı Liuyuan kasabasındaki bir meyve bahçesinde köylüler nar hasadı yaparken görülüyor, 9 Ekim 2022.

ZAOZHUANG, 11 Ekim (Xinhua) -- Hava fotoğrafında, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Zaozhuang kentinin Yicheng bölgesine bağlı Liuyuan kasabasındaki bir meyve bahçesinde köylüler nar hasadı yaparken görülüyor, 9 Ekim 2022.

Nar üretimiyle ünlü bir kasaba olan Liuyuan'da köylüler son günlerde nar hasat edip ticaretini yapmakla meşgul. (Fotoğraf: Fan Changguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Nar Güncel Haberler

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