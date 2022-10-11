Çin'in Doğusunda Nar Hasadı Güncel Haberler ZAOZHUANG, 11 Ekim (Xinhua) -- Hava fotoğrafında, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Zaozhuang kentinin Yicheng bölgesine bağlı Liuyuan kasabasındaki bir meyve bahçesinde köylüler nar hasadı yaparken görülüyor, 9 Ekim 2022. ZAOZHUANG, 11 Ekim (Xinhua) -- Hava fotoğrafında, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Zaozhuang kentinin Yicheng bölgesine bağlı Liuyuan kasabasındaki bir meyve bahçesinde köylüler nar hasadı yaparken görülüyor, 9 Ekim 2022. Nar üretimiyle ünlü bir kasaba olan Liuyuan'da köylüler son günlerde nar hasat edip ticaretini yapmakla meşgul. (Fotoğraf: Fan Changguo/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Nar Güncel Haberler

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