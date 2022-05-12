Çin'in doğusunda etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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Çin'in doğusunda etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

AA - Güncel
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Olumsuz hava koşullarından dolayı yaşanan sıkıntılar Çin'in Guangdong eyaletinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşullarından dolayı yaşanan sıkıntılar Çin'in Guangdong eyaletinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Guangdong Meteoroloji Büro'suna göre etkili yağışlar 13 Mayıs'a kadar devam edecek. Zhongshan şehrinde aşırı yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Güncel, Haberler

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