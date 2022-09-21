Çin'in Doğusunda Düzenlenen Dünya İmalat Kongresi, İleri Teknolojilere Dikkat Çekiyor Güncel Haberler HEFEİ, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusunda Salı günü başlayan 2022 Dünya İmalat Kongresi, imalat sektöründeki en son ürünlere, teknolojilere ve uygulamalara dikkatçekiyor. HEFEİ, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusunda Salı günü başlayan 2022 Dünya İmalat Kongresi, imalat sektöründeki en son ürünlere, teknolojilere ve uygulamalara dikkatçekiyor. Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen "İmalatla güzel bir dünya yaratmak" temalı dört günlük kongrede, sergi, seminer ve diğer faaliyetlerin de aralarında bulunduğu 40'a yakın etkinlik gerçekleştirilecek. Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde insanlar yüksek performanslı bir pirinç ekim makinesine bakıyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde insanlar traktörlere bakıyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde bir çöp ayırma robotu sergileniyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde bir çocuk Çin Demiryolu Araçları Şirketi'nin (CRRC) standını ziyaret ediyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde "Fuxing" adlı yüksek hızlı treninin tekerlek modelleri sergileniyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde katılımcılar görülüyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde insanlar bir uçağa bakıyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde insanlar yeni enerjili araçlara bakıyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eylül Güncel Haberler

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